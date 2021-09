Vicente Fernández tendrá serie sobre su vida

El proceso, que se inició en el 2019, no se detuvo durante la pandemia, concentrando esfuerzos en recrear, de la mano de Vicente Fernández, una historia conmovedora, entretenida y llena de inspiración para todas las generaciones.

“Desde hace años, en Caracol Televisión estamos comprometidos en la búsqueda y producción de historias locales para convertirlas en universales. Desde hace décadas, la música, la cultura, y el cine popular mexicano se convirtieron en las primeras historias latinoamericanas en viajar por todo el territorio y, tal vez, la más icónica y completa ha sido la trayectoria del gran Vicente Fernández. Lo conocemos como estrella de la música, del cine y de la vida pública, pero no conocemos su historia. Por eso, y con el firme propósito de que ahora no solo sea una historia latina sino completamente universal, decidimos contarla y llevar al ícono, su vida y su música a todos los rincones del mundo. Será la primera de nuestras series hecha en México, pero estamos seguros, no será la única”, explicó Gonzalo Córdoba, presidente Caracol Televisión.

Por su parte, Dago García, vicepresidente de Producción de Caracol Televisión manifestó que Caracol Televisión ha sido el pionero y líder en la producción reciente de Biopics. Nuestros proyectos se han ocupado desde de personajes de la historia, figuras del deporte, leyendas de la música y hasta criminales que mancharon de dolor nuestro país. Estas historias han logrado dejar una marca indeleble en la reconstrucción de los imaginarios culturales en los que se reconoce nuestra sociedad. Por esta y otras razones no podíamos dejar de ocuparnos de quizá el más importante e influyente ícono de la música popular latinoamericana. Producir la historia de Vicente Fernández no solo era un anhelo, sino un deber para nuestra compañía”.

La vida de Vicente Fernández, el amigo, el esposo, el padre, el actor, el ranchero, el obrero, el productor de cine, el presentador de televisión, el empresario, pero, ante todo, el hombre que logró superar a su propio destino y dejar un legado en la humanidad, empezará a rodarse en México próximamente.

Pronto sabremos porqué Chente, tras 52 años de carrera musical y más de 75 millones de copias vendidas en todo el mundo, sigue siendo el ídolo del pueblo.