Video: Aida Victoria explota contra Yeferson Cossio: “Eso es lo que te arde”

La corta relación de Yeferson Cossio y Aida Victoria Merlano es tema de conversación en las redes sociales, pese a que todo terminó hace unos años. No obstante, el creador de contenido habló sobre el tema y reveló que no mantienen ningún tipo de contacto.

“Estoy segura de que quedaste seco y no precisamente de la risa. A mí no me conviene hablar de ti. De hecho, debería darme vergüenza de que me relacionen con un tipo cínico como tú. Tienes la oportunidad en alguna entrevista y te refieres a mí de la peor manera posible, cosa que yo no hago porque yo soy leal y coherente con lo que tú y yo vivimos y sobre todo sincera conmigo misma. Yo no puedo pedirte que seas fiel a tus principios, sabiendo que ni principios tienes”, dijo la barranquillera en historia en su cuenta de Instagram.

Asimismo, le dejó claro a sus seguidores que las cosas entre ellos se acabaron porque ella lo decidió, puesto que no fue capaz de perdonarle algo que él hizo. Lea aquí: Video: Yeferson Cossio llevó agua potable a escuela en una vereda en Antioquia

“Yo soy la única mujer en tu vida que no te ha perdonado ni media porque la primera que me hiciste fue la única. Suéltame que eso es lo que te arde, yo siempre he dejado que la gente piense lo que se le dé la gana, pero creo que es evidente que primero cae un mentiroso, que un cojo”, concluyó y dejó a sus seguidores curiosos por saber qué pasó.