[Video] Carlos Vives y su eterno agradecimiento por Cartagena

En Cartagena y en Bolívar habita mucho de ‘Cumbiana’, ese universo creativo y sonoro riquísimo que ha construido Carlos Vives y que es su más reciente álbum, pero también el libro que protagonizó la primera jornada de Hay Festival 2021 virtual.

El cantante samario, una de las voces más reconocidas de Colombia en el mismo país y en el exterior, abrió de manera oficial la agenda de Hay Festival 2021: Vives conversó con el periodista Juan Gossain acerca de ‘Cumbiana, relatos de un mundo perdido’, libro que lanzó en 2020.

“Es una oportunidad que me da el Hay Festival de poder hablar de este territorio, de Cumbiana, de lo que significa realmente y de ese pensamiento que trae el libro, pero, realmente, es un viaje con un capitán -le dijo Carlos Vives a El Universal horas antes del conversatorio-. Se llama historias de un capitán que remontó el río y un cantante de vallenato que descubrió un mundo perdido, entonces es una dinámica con Juan Gossain, que en los años 70 recorrió desde las Bocas de Ceniza hasta el Páramo de las Papas, el recorrido del río, contándole a la Colombia de cuando yo era un pelao... Cuando el Hay me invita y me dice que es con Juan, yo digo: ¡es perfecto!”.

El conversatorio, en el que por supuesto la música acompañó todo el recorrido por ‘Cumbiana’, se realizó desde el Centro de Formación de la Cooperación Española, en Cartagena, y se transmitió a través de la página de Hay Festival. (Vea aquí: [Video] Carlos vives recibe serenata en las calles de Cartagena)

En esta entrevista, Vives se permitió contarnos de su eterno agradecimiento con Cartagena, de cómo nuestra ciudad y Bolívar aportaron a ‘Cumbiana’; también envió un mensaje de solidaridad a Jorge Oñate.