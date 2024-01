Video: fanáticas manosearon a Farid Ortiz en pleno concierto

El cantante Farid Ortiz fue acorralado por un grupo de manilargas fanáticas que, sin pena alguna, le agarraron sus partes íntimas.

Resulta que el ‘Rey de los pueblos’, como es conocido el artista, durante una presentación decidió sentarse en el borde de la tarima para mostrar más cercanía con los asistentes. Lea aquí: Farid Ortiz: 5 canciones para celebrar el cumple del ‘rey de los pueblos’

Fue ese el momento que varias mujeres aprovecharon para acercársele y poner la mano, varias veces, sobre sus genitales. No se sabe si no se dio cuenta o si el gesto no le disgustó, lo cierto es que el cantante vallenato continuó visiblemente tranquilo con su presentación.