Video: ¡Lina Tejeiro vuelve al quirófano! Reveló detalles sobre su salud

Pero esto no es reciente, sus seguidores han notado la ausencia de Tejeiro desde su ruptura con el cantante paisa Juan Duque, en octubre. Muchos pensaron que se debía al duelo que estaba viviendo por el fin de su relación, pero hoy la actriz confesó que desde hace meses varias dolencias la aquejan.

Ahora, después de dos años de su primera extracción, nuevamente tendrá que entrar al quirófano: “Los dolores en mis piernas y espalda me alertaron”, dijo la también modelo.

Y añadió: "Dos años después de mi extracción me vuelve a hacer reacción, pero ahora en la zona sacrolumbar eso quiere decir que me operan nuevamente y con la fe puesta en que estas sean las últimas, es muy impredecible, pero espero que esto cierre este ciclo que me ha afectado muchísimo".