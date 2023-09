Video: “Me la sueño como yo”: Aida Victoria Merlano quiere ser mamá

Y acto seguido Aida Victoria expresó: “Sueño con ella, se parece mucho a mí. Me la sueño como yo, como blanquita, pelito color Coca Cola, me la sueño mucho”.

Confesó que en más de tres oportunidades ha soñado con la imagen de una niña: “cuando digo que me la sueño mucho no es que todos los días sueño con mi hija, pero sí en el último mes he soñado tres veces con una niña. Es reloco porque me levanto llorando como de emoción”.

La también empresaria expresó que le gustaría que se llamara ‘Victoria’ y que además quiere tener un parto natural.