Video: otra fan se desnudó en pleno concierto de Ricardo Arjona

Modelo de Only Fans ofreció lipo pero madre prefirió quimio para su hijo

“No es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros, el compás de tus pechos aventureros, víctimas de la gravedad. Será porque no me gusta la tapicería, que creo que tu desnudes, es tu mejor lencería”, comenzó cantando Ricardo.

Ante esto, una de las asistentes emocionada se quitó la blusa y hasta el brasier, dejando al descubierto su pecho, el cual tapó con sus brazos. (Video: fan se desnudó en pleno concierto de Ricardo Arjona y se viralizó)

Como era de esperarse, el hecho no pasó por desapercibido para ninguno de los presentes y mucho menos para Arjona, quien prefirió taparse los ojos e imitó un gesto de sorpresa.

La mujer, quien es cubana y se llama Rocío Gallardo, continuó cantando muy feliz la canción mientras movía su camisa por el aire.

El penoso momento quedó registrado en video, el cual le ha dado la vuelta a las redes sociales, por lo que la mujer tuvo que aclarar lo sucedido.

Aclaró que el momento vivido fue para ella una experiencia inolvidable que contó, además, con el aval de su pareja. “No fue la acción sino el valor que toma salirse de tu zona de confort. Ayer fueron mis pechos pero mañana es un cambio financiero para mi familia o cualquier decisión. Sé que tengo las agallas para hacerlo. Saber 100% que tienes el apoyo de tu esposo y no importarte un bledo el que dirán”, expresó la protagonista de la comentada escena.

Cabe recordar que Arjona se presentará en Colombia en el Coliseo Live de Bogotá, para interpretar sus reconocidas canciones como ‘Mujeres’, ‘El problema’, ‘Dime que no’, ‘Minutos’, ‘Señora de las cuatro décadas’, ‘Tu reputación’ y ‘Desnuda’, de la que muchos están expectantes, pues no se sabe si en el país también pase lo mismo.