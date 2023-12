Video: Rauw quiso perrear con una cantante y ella lo frenó en seco

Durante su actuación, Rauw Alejandro, conocido por interactuar con el público durante sus presentaciones en vivo, invitó a Bad Gyal al escenario. Sin embargo, la catalana no se prestó al juego del cantante y dejó claro que su solo estaba ahí para ofrecer un show, no para relacionarse con el artista. Lea aquí: Rosalía tiene un nuevo amor; la captaron tomada de la mano de este actor

Ante esta situación, Bad Gyal no dudó en responder de manera contundente, enfatizando en que estaba allí para trabajar: "No me involucren", dijo. A pesar de las claras indicaciones de la cantante, Rauw persistió en su actitud, llegando a decir: "Yo estoy soltero, mami".

La cantante, visiblemente incómoda expresó una frase que creó revuelo entre el público presente y en las redes sociales: “Yo voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta”, por lo que Rauw se limitó a continuar el show.