Video: Ryan Gosling cantando ‘I’m just Ken’ fue lo mejor de la gala

Y fue precisamente Ryan Gosling con su papel nominado al Óscar de Ken en Barbie el que se robó el espectáculo: con un traje de lentejuelas rosado y guantes a juego interpretó I’m Just Ken, la melodía pop-rock que luchaba por mejor canción original.

La gala, que incluso se realizó más temprano de lo habitual (casi dos horas antes) tenía confirmados en su show musical a todas las cinco canciones nominadas a Mejor canción original, entre ellas la famosa I'm just Ken de Barbie, compuesta por Mark Ronson y que interpretó en la película Ryan Gosling.

Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Óscar 2024

El premio recayó finalmente en Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell, autores de otro éxito ya consagrado de la banda sonora del filme de la mítica muñeca: What Was I Made For?

Pero fue Gosling quien puso al público a cantar al ritmo de la ocurrente canción sobre la naturaleza de la masculinidad.

El Dolby Theatre se inundó de una luz rosa intensa cuando la cámara enfocó a un Gosling con gafas de sol entre el público, justo detrás de su compañera de reparto Margot Robbie, que no podía mantener la compostura mientras empezaba a entonar el tema.

Mientras subía al escenario, se le unieron Mark Ronson —que produjo varios temas para la cinta dirigida por Greta Gerwig— a la guitarra y un grupo de bailarines masculinos con sombreros de vaquero.

Sus coestrellas Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa y Scott Evans también se sumaron, al igual que el guitarrista de Guns N’ Roses, Slash, y Wolfgang Van Halen, para recrear el ballet de ensueño de la película.