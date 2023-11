Video: Taylor Swift profesó su amor a Travis Kelce en concierto en Argentina

La NFL también está obsesionada con la nueva pareja, que ha utilizado todo el revuelo del amor como una estrategia de marketing que le está funcionando de lo más de bien en números. Las entradas de los Chiefs se triplicaron y los partidos entran en la lista de los más vistos. Asimismo, en los tiempos de descanso, se escucha la música de la cantante. Sin embargo, así como el efecto ‘Taylor Swift’ ha llegado al mundo deportivo, los fanáticos de Kelce también han tenido un efecto positivo en los números de la cantante, aumentando su posicionamiento en un público nunca antes alcanzado.

Durante el concierto, la artista cantaba ‘Karma’ del álbum ‘Midnights’. Todos los asistentes quedaron sorprendidos con el cambio de letra: “Karma is the guy on the screen coming straight home to me” (Karma es el tipo en la pantalla que viene directo a mí), referencia a su ex pareja, el actor Joe Alwyn; pero en el concierto en Buenos Aires cantó: “Karma is the guy on the Chiefs” (Karma es el chico de los Chiefs que viene directo a mí)... Chiefs es el equipo al que pertenece Kelce. Lea aquí: Universidad ofrece curso sobre derechos de autor basado en Taylor Swift