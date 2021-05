Viralizan video de Alejandra Azcárate criticando las narconovelas

Las redes sociales siguen hablando de Alejandra Azcárate y su esposo, Miguel Jaramillo, quien aparece involucrado en la incautación de una avioneta con cocaína en San Andrés.

Aunque la misma actriz ha salido a defender a su esposo en redes y medios de comunicación, alegando que es inocente, los seguidores no perdonan y aprovechan cualquier oportunidad para compartir memes y hacer comentarios al respecto.

Esta vez, se volvió viral un video en el que aparece Alejandra hablando mal de las famosas narconovelas. Pese a que el clip es de hace un tiempo, los seguidores lo recordaron a propósito del escándalo de su esposo.

“Todas las series de narcotráfico son las que más rating tienen, las que más consumen ustedes y a mí sí me sacan de ese costal porque a mí esa vaina no me gusta, no la veo, no la consumo, no la avalo, no la chuleo y me ofende”, dijo, en su momento, Alejandra.