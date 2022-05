Yailin ordena no dejar entrar a personas con cabello de colores a su fiesta

Una fan de la cantante dominicana hizo una denuncia pública por medio de sus redes sociales donde afirmó que no le permitieron entrar la presentación de Yailin por tener una peluca azul, hecho por el cual la mujer se mostró indignada, pues ella dice que tenía ganas de ir a ver la artista sin ánimos de ofenderla. Lea aquí: Yailin, novia de Anuel, lanza indirectas para Karol G en su nuevo tema

“A mí me acaban de sacar de Marbella Lounge por mi peluca. Yo fui como fan a ver a Yailin y me dijeron que yo no podía estar ahí, que yo tenía que salir, porque la señorita Yailin dijo que ella no iba a cantar si había alguna mujer con peluca de este color, o sea azul”, aseguró la fanática.

La mujer afirmó que ella no estaba representando a Karol G y que le parecía increíble que esto le estuviese pasando, pues solo quería disfrutar su show.