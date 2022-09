Yina Calderón anunció que volverá al quirófano y fue duramente criticada

“Estoy pronta a colocarme de nuevo mis prótesis y eso me hace feliz, estoy totalmente recuperada. ¿Quién la hará? ¿Dónde? ¿Qué tamaño? (que no será pequeña) luego se los cuento”, concluyó. (Yina Calderón lloró al mostrar su nuevo tatuaje: “Han sido muy crueles”)

Cabe recordar que Yina se ha hecho una gran cantidad de procedimientos en su cuerpo y por ello ha sido duramente criticada. Entre las cirugías, se encuentra la extracción de biopolímeros de su cola, una situación que la llevó a estar en cama por un tiempo considerable, mientras se recuperaba.

“Cuando me sacaron todos los biopolímeros, perdí la mitad de mi tatuaje y la cola se me cayó, la tengo caída. No voy a ponerle filtro ni nada, para que ustedes vean la realidad. A mí me toca hacerme la cirugía, que es para levantar esto y hacer reconstrucción de glúteo. Por ahora me toca utilizar la faja, siempre utilizo ‘levanta-cola’ o la ‘body-faja’”, expresó en algún momento después de la extracción de biopolímeros.

Hasta el momento no se sabe la fecha exacta en la que Yina ingresará al quirófano nuevamente, pero seguramente ella misma lo compartirá en redes.