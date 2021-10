Yina Calderón le dijo adiós a las redes sociales

“Este es un mensaje para ustedes, que he sido una tomadora, obviamente. Solo quiero decirles que fui real, que siempre fui lo que la gente no. Lastimosamente no pude con ustedes, les mando un beso, un abrazo y chao muchachos”, fueron las palabras de Yina.

Agregó que “lastimosamente, las redes sociales me hicieron mucho daño, anoche fui humillada demasiado, muchachos. Y nada, ya me voy. Tranquilos que a todos los que me decían que me desapareciera, me voy a desaparecer, y la gente que siempre me apoyó les quiero decir que los quiero, los respeto y que son lo máximo de mi vida, los quiero mucho”.