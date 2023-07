‘Yo me llamo 2023’: “Esta vez hay un Pipe Bueno más maduro”

Por su parte, Amparo Grisales, dijo que: “Como jurado voy a ser sincera y frentera. Yo estudio mucho y por eso, desde mi posición, considero que lo importante es guiarlos, decirles la verdad y recordarles las características que deben acompañar al personaje que están imitando. Soy severa y cuando no hacen bien la tarea soy mucho más exigente y por eso, hemos logrado en otras temporadas los dobles perfectos”. Lea aquí: Votaciones Desafío the Box 2023: así puedes elegir a tu favorito

Vuelve el programa que durante los últimos años se ha ganado un espacio importante en las noches de las familias colombianas. El reality ‘Yo me llamo’ busca demostrar que en Colombia los dobles perfectos sí existen. Por esto, la diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido: Yo me llamo.

“Es mi trabajo, no el tuyo”: Andrea Valdiri arremete contra usuario en redes

“Es mi trabajo, no el tuyo”: Andrea Valdiri arremete contra usuario en redes

En esta oportunidad, el cantante de música popular, Pipe Bueno, regresa a una nueva versión del programa, luego de haber sido jurado en los años 2017 y 2018. “Esta vez hay un Pipe Bueno mucho más maduro, que ya tiene dos hijos y 31 años, pero mi corazón noble y la persona que soy en esencia, sigue igual, nadie lo podrá cambiar. Además, evidentemente sí seré un poco más severo en algunas circunstancias y tendré más criterio. Me notarán un poco más firme en ciertas decisiones y verán que, probablemente, a mis compañeros, Amparo Grisales y César Escola, no les agrada o no estarán de acuerdo, pero si algo tengo claro es que una vez decida algo y tenga argumento para ello, lo defenderé”, dijo el intérprete de ‘Te hubieras ido antes’. Lea aquí: La actriz de ‘Juego de gemelas’ dio a luz por primera vez a sus 37 años

Por su parte, el maestro César Escola demostró su entusiasmo por esta nueva temporada: “los televidentes verán talento como nunca han visto. Cada vez que hacemos Yo me llamo pensamos: ¿será que encontraremos participantes talentosos como la temporada pasada? y la respuesta es: ¡sí! Cada vez los participantes se preparan más para ser el doble de su artista preferido. Tengo claro que daré un no rotundo cuando vea que la imitación cae en la parodia y desdibuja la esencia del artista”, fueron las palabras del jurado.