“Yo ni sé cómo se llama”, Epa Colombia sobre demanda de Lowe León

Hace una semana aproximadamente, a través de sus redes sociales Lowe León anunció que estaba estudiando la posibilidad de denunciar ante la justicia colombiana a Daneidy Barrera, conocida popularmente como ‘Epa Colombia’, luego que supuestamente esta arremetiera contra de él en medio de un en vivo con su expareja Andrea Valdiri . “¿Por qué el man cada vez que habla mal de usted saca una canción, es que no puede él mismo promocionarla sin tener que hablar mal de ti, querida?”, fueron las palabras que dio en aquel entonces la polémica influenciadora.

Luego de conocer las intenciones del cantante, Epa decidió pronunciarse en las redes sociales, dejando claro que nunca mencionó el nombre de Lowe en sus declaraciones. “Ahora otra demanda. El ex de Andrea Valdiri dijo que yo había dañado su buen nombre, amiga ¿quién dijo el nombre de él? Yo ni sé cómo se llama ese señor. Las personas no hallan cómo meterme a la cárcel, cómo quitarme dinero, cómo colocarme más delitos”, comentó Daneidy.

Todo indica que la noticia disgustó a Daneidy que se cuestiona por qué contrataron a un abogado de “un status” para denunciarla. “Contrataron un buen abogado, que tiene un status para hacerme daño, ¿por qué no responden? ¿Por qué en vez de hacerme tanto daño, no responden? ¿Por qué si tienen tanto dinero para una cosa pero para la otra no? Qué poco hombre”.

Antes de finalizar, Epa sugirió que las acciones de Lowe serían solo para aumentar seguidores. “Yo no sé por qué quiere tanta fama. ¿Qué quería que conocieran sus canciones con mis seguidores? Los que son reales, los que sí me apoyan duro en Bogotá. Amor esta gente está loca”, concluyó.