“Yo no voy a hablar”: Yina Calderón sobre su sexualidad

Yina Calderón podría considerarse como una de las mujeres más polémicas del país. Cada una de sus publicaciones genera todo tipo de reacciones y una de las más recientes no ha sido la excepción. La exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele compartió un clip donde aparece dándose un beso con una mujer, cuya identidad se desconoce. Los comentarios y críticas no se hicieron esperar, es por esto que ella a través de sus historias le dejó claro a sus miles de seguidores que no dará explicaciones sobre su sexualidad.