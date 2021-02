Yuranis León le sigue apostando a la música en este 2021

Viajó hasta República Dominicana

‘Yo lo tengo’, reciente estreno de Yuranis al lado de La Perversa, suma más de 590 mil reproducciones en YouTube, lo que demuestra que estas dos mujeres son dinamita pura.

“Arrancar el 2021 de esta forma es indicio de un año de bendiciones. Siempre he dicho que no hay tiempo malo, hay que hacer de las oportunidades cosas buenas. Estoy agradecida con Dios porque me he mantenido en mis proyectos”, comenta la intérprete de ‘Las sailor moon’.

La acogida de ‘Yo lo tengo’ en Dominicana ha sido asombrosa es por esto que Yuranis llegó hasta el reconocido país donde fue recibida con todos los honores. “Pareciera que estuviera en Cartagena. Dominicana tiene el estilo de Cartagena. Estoy agradecida de estar acá.

Poner a bailar y a gozar a la gente. Yo sé que no estamos pasando la mejor situación, no hay que darle color y sacarle provecho a todos los momentos”, finaliza.