Yuri confesó que el COVID le generó alopecia

Hace algunos meses los medios de comunicación le preguntaron a la cantante, Yuri, si se había contagiado de COVID-19, a lo que ella respondió que no. Sin embargo, recientemente la mexicana desmintió esa afirmación al confirmar que el haber dado positivo por coronavirus dejó secuelas en su organismo causándole alopecia.

“¡Sí, claro! El virus te tira el pelo. Definitivamente el Covid te lo tira. Hablando con varias amigas, me dicen ‘¡Yuri, ya estoy igual que tú! ¡Ya estoy pelona!’. Pues sí. ¡Pero ya estamos bien!”, dijo.

Los comentarios surgieron luego de que la intérprete de ‘La maldita primavera’ apareciera despampanante y muy elegante al ser una de las conductoras que presentó los Premios Lo Nuestro. Entre sus atuendos brillantes, se destacó la conjugación que hizo con las pelucas que usó en la gala. Al iniciar el evento, se le vio con el cabello recogido luciendo un moño alto. Más adelante apareció con una largar y rubia melena, y finalmente lució una peluca de cabello corto de un color casi blanco. (Le puede interesar: Premio Lo Nuestro 2021: Este es el listado de ganadores).

Como se mencionó al principio, Yuri confesó que recurrió al uso de pelucas por la alopecia que padece debido al COVID-19, y añadió que ese no fue el único síntoma que sufrió la cantante, ya que el virus le ocasionó malestares por las madrugadas como taquicardia y ataques de ansiedad.

“¡Me dejó pelona, mana! Por eso usé peluca en Premios Lo Nuestro”, respondió la cantante entre risas durante una entrevista donde le preguntaron las consecuencias del virus. Y agregó que “no me pudieron peinar porque ya no tengo pelo o muy poquito (...) pero ya se me quitó lo que tenía. Ya estoy en tratamiento”.

Por estos días, se le ha visto a la artista lucir en redes sociales diferentes pañoletas, sombreros y gorras para cubrir su cabeza de forma muy fashion.

La artista no dudó en compartirle a sus seguidores los medicamentos que está usando: “son unas vitaminas que me mandó mi dermatólogo en polvo y luego son vitaminas (en pastilla). Son como tres etapas. ¡Y ya! A la primera semana que tomé el tratamiento, se me dejó de caer y dije ‘¡Ay, gracias!’”.