El sueño grande de un atleta humilde

-Estoy clasificado a los Juegos Olímpicos. No pude ir en días pasados a Londres por una molestia que tengo en el isquiotibial derecho. Estoy en recuperación y no he podido entrenar en la mejor forma. Para asegurar el cupo tengo que competir. Además, los apoyos no están llegando, por eso pido ayuda. Ahora mismo mi cupo está en peligro si no compito. Se me ha complicado entrenar en Cartagena porque la carrilera de la fosa es muy corta.

Sus comienzos

¿Cómo está conformada su familia?

-Bueno, ahora mismo yo vivo solo con mi mamá. Somos cuatro hermanos, tres varones y una hembra. Yo soy el último. Mi mamá es madre y padre, pues mi papá nunca tuvo que ver con nosotros.

¿Cómo fue usted de niño en su barrio?

-Era un niño alegre y juguetón. Disciplinado, jugaba fútbol y voleibol en las calles. Siempre haciendo actividad física.

¿Cómo llega al atletismo?

-Por intermedio de Geison Lozano, mi exentrenador.

¿A los cuántos años comenzó en este deporte?

-A los 14 años.

¿Cómo fue ese proceso en el atletismo?

-Comencé a entrenar en la pista y cuando pasó un año y los resultados se me estaban dando me empezó a gustar. Me enfoqué y me di cuenta que esto sería lo que me podría sacar adelante. Y, bueno, hoy he logrado lo que actualmente he tenido.

¿Qué modalidades hizo a sus inicios?

-Tres: 100 metros planos, salto largo y salto triple. Después pasaron los años y el profesor se dio cuenta que el salto triple era mi fuerte. Ahora me enfoco también en el salto largo.