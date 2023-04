Petro tacha de “falso positivo” cifra de homicidios de El Salvador

“Miren esta realidad del falso positivo y la destrucción democrática que es la del ser humano. En mi opinión el camino para resolver los actuales problemas de la humanidad es la radicalización del proyecto democrático. Más democracia, no menos democracia”, expresó el mandatario colombiano en Twitter. Lea aquí: Nayib Bukele publica rostros de colombianos capturados con cocaína

Advirtió que “la mayoría de las más de 60.000 detenciones efectuadas durante el estado de excepción eran presuntamente arbitrarias porque no cumplían los requisitos legales, concretamente que se hubiera dictado una orden de arresto o que la persona en cuestión hubiera sido sorprendida en

PETRO VS BUKELE

Bukele y Petro han intercambiado mensajes en Twitter desde comienzos de marzo.

Esto luego que el mandatario colombiano aseguró en un acto de Gobierno que se pueden ver en redes “las fotos terribles -no me puedo meter en otros países- del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles, encarcelados que le da a uno escalofríos”. Lea aquí: Bukele no para: otros 2.000 pandilleros fueron trasladados a la megacárcel