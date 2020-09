Video: Un amanecer positivo para Diego Torres

La actitud positiva del cantautor argentino Diego Torres resulta contagiosa, está en su mirada, su charla amena y lo mejor, en sus letras. Desde el inicio de su carrera ha sido así, este artista se las ingenia para entregar canciones que se convierten en himnos esperanzadores y esta temporada no se podía pasar por alto.

Diego le canta abiertamente a la esperanza, la igualdad, a los desafíos en los buenos y malos momentos y hasta un domingo lo ha inspirado, por eso no le es difícil pensar en un nuevo resurgir después de esta tempestad que ha azotado al mundo, pero que aún así, no ha borrado la sonrisa de su rostro.

Al hacer contacto para esta entrevista, habla de Cartagena con propiedad, se ilusiona con una nueva visita a la ciudad y evoca la composición de “Usted”, esa canción que hizo parte de su MTV Unplugged y que entonó junto a Vicentico por allá en 2004, pues advierte que como para entonces tenía familia colombiana y se encontraba en La Heroica, se dejó llevar por ese trato un tanto respetuoso y surgió la letra que se convirtió en uno de sus éxitos.

El cantautor argentino se mantiene en función de su trabajo y por tanto Buenos Aires y Miami representan sus bases, sin embargo al momento de declararse la emergencia mundial, se encontraba grabando el programa “A otro nivel” en Colombia, además de cumplir con algunos conciertos en otros países, y justo cuando se listaba a celebrar su cumpleaños en familia, se “cerró la puerta” y llegó el confinamiento al lado de los suyos, pero como siempre, lleno de paciencia y optimismo.

Con una carrera que apenas da tiempo para llegar a casa, Diego confiesa que no recuerda haber contado con tanto espacio sin viajes; el primer mes fue una adaptación, pero una vez el calendario corría y todo se complicaba, la incertidumbre se apoderó de él, llevándolo a muchos estados y la música fue el mejor refugio, además de contar con momentos para cada actividad que resultaron provechosas para su proceso.

Y amanece...

Embarcado en diferentes proyectos, llegó “Amanece”, esta nueva composición que logró al lado de su amigo Jorge Villamizar, el colombiano integrante de la agrupación “Bacilos”. La génesis del tema tuvo lugar en una tarde de amigos, cada uno tenía un motivo para plasmar allí y se dieron esa libertad hasta terminarla.

Diego advierte que durante la creación sintió que esta canción no era para entonarla en solitario, tampoco en un dueto, por lo que buscó compañía, sintió que lo miraban raro, toda vez que venía de hacer la versión de “Color esperanza 2020” con más de cien cantantes, pero se empeñó en cambiar el concepto y lo logró.

Es así como invita a Catalina García de Monsieur Periné, teniendo en cuenta que necesitaba esa voz femenina que le recordara que la mujer es todo en su vida, el color de su voz resultó perfecto en “Amanece” y ella estuvo dispuesta al llamado; de otra parte, el catalán Macaco tuvo su espacio, con plena autonomía para “tirar su flow” y obviamente Villamizar. El ensamblaje fue como lo planeó y se complementa con la “locura” del video.

Precisamente esa pieza visual es muy acorde con lo que sucede, la “invasión” permanente de los noticieros motivó esa historia que se recrea bajo los acordes de “Amanece”. Diego Torres en estudio empieza, le da el paso a Catalina, mientras Jorge Villamizar y Macaco hacen una especie de corresponsalía desde sus espacios.

El tema tiene una mezcla de sonidos interesante, suena a todos quienes estuvieron allí y si bien Torres busca mantener su esencia, no es ajeno a la renovación, por lo que con Yadam González quiso fusionar tonos electrónicos con el ritmo del ukelele y el banjo, instrumento típico del folk o el country. “Esa combinación me gusta, es como cuando cocinamos, la receta está lista, pero siempre decidimos que condimentos usamos y a mí me pasa así con la música y por eso encontré a mi socio Yadam”, advierte el cantautor.

“Amanece” proponía simpleza, aclara Diego, pero como a veces lo simple es lo más complicado, se dedicaron administrar esos recursos, y con el excelente trabajo del ingeniero de mezcla, se alcanzó el proceso de esta canción que sólo dura tres minutos y tiene un gran mensaje.

Música atemporal

Diego Torres tiene una letra para cada situación, todas con ese mensaje optimista que se mantiene en el tiempo, lo hizo con “Color esperanza”, que cuenta con una versión actual y con otras que igualmente han trascendido, ahora llega “Amanece”, que bien puede acompañar, así como lo hizo en su momento con su autor, esa es su misión.

No trata de competir con nadie, desea que sus canciones se escuchen, es lo que hace y ama, en este caso, vuelve a presentar una letra atemporal que habla de algo muy interno, esa mirada que deberíamos tener con más frecuencia para valorar lo que se hizo bien y corregir lo que se hizo mal. Diego está convencido de que las canciones abrazan.

Como compositor, el argentino ha podido ver desde su universo creativo la ausencia de este año que no se ha vivido como se planeó, pero desde su positivismo propone recomponerlo y afirma que ante esto se hace importante la consciencia de cuidado a fin de no retroceder.

Con respecto a “Color esperanza”, el proceso fue muy especial. A Diego Torres le llegaban videos desde distintos frentes con la gente entonando su canción y eso mereció que la atención girara hacia ella y decidiera contactar a Cachorro López y Coti, artífices junto a él de la misma en 2001, convocaron artistas y aparece la idea de buscarle una finalidad, como lo que se logró en pro de la Organización Panamericana de la Salud.

Más proyectos

El confinamiento fue muy productivo para este artista, viene más música y también estuvo trabajando en un proyecto humanitario de ayuda a los barrios más vulnerables en Buenos Aires. “Seamos uno”, es el nombre de esta campaña donde hay un equipo muy bien formado con artistas emergentes y que ya tiene una misión específica.

De otra parte, se encuentra mezclando el sinfónico que grabó con la Filarmónica de Colombia durante un concierto en diciembre, acompañado de grandes artistas invitados, lo define como una “joyita” en audio y video que quiere compartir con su público, y vendrán más canciones.

Con respecto a la actuación, afirma que ha hecho muchas cosas, películas muy llamativas que le han dado la oportunidad de moverse por varios países y participación en una serie mexicana donde hizo el papel de un estafador. Ahora lee propuestas y espera que se reanuden proyectos detenidos.

En Colombia tiene pendientes las grabaciones de “A otro nivel”, algo que disfruta plenamente, desde los participantes, hasta el equipo del programa, incluyendo a las chicas que le acompañan, Greeicy y Paola Jara, sintiéndose cómodo al ser el caballero que las cuida y acompaña.

Los planes de Diego Torres en 2020 quedaron en un pendiente, sin embargo ahora espera retomar y volver a despertar en Bogotá, anochecer en Miami, viajar a Buenos Aires y cruzar a España para trabajar también, extraña esa libertad, pero no ha dejado de crear y ser positivo aun en medio de la adversidad.