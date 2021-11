Becas en la UTB: transformando la sociedad con educación de excelencia

El rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Alberto Roa Varelo, y el gerente General de la Refinería de Ecopetrol en Cartagena, Carlos Giraldo Martínez, hicieron entrega de las becas y dirigieron unas emotivas palabras a los becarios y a sus padres, resaltando la importancia de este logro para ellos, para la universidad y para la sociedad.

“La verdad me siento emocionado, porque estas cosas me tocan, me tocan como educador y como persona”, dijo el rector Roa Varelo, al hacer referencia a los logros de los becarios y al impacto que genera una alianza, en este caso, UTB – Ecopetrol – para transformar la vida de estos jóvenes de excelencia, con grandes sueños de convertirse en profesionales, pero con desafíos económicos para continuar estudios superiores.

Por su parte, el gerente General de la Refinería de Ecopetrol en Cartagena, Carlos Giraldo Martínez, hizo un símil entre lo que representa el lema de la empresa: “Somos la energía que transforma a Colombia” y la evolución individual, familiar y de la comunidad, en donde han logrado transcender en beneficio de la salud, el medio ambiente y la educación, con la entrega de las Becas con Corazón. “Ecopetrol es una compañía, que mira el entorno desde diferentes puntos de vista. El tecnológico, ambiental y social, con responsabilidad y trasparencia”, agregó.

¿Quiénes son los becarios?

Acompañados de sus padres, felices y visiblemente emocionados los cuatro jóvenes recibieron las dos Becas con Corazón otorgadas por Ecopetrol, y las dos becas entregadas por la UTB, ellos son: