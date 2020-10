Empresarios: no le teman al Régimen de Insolvencia

El Régimen de Insolvencia no es nuevo, se originó antes de la crisis del COVID-19, pero sin duda, es una herramienta valiosa para las empresas y/o personas naturales. Las principales normas que la regulan son la Ley 1116 de 2006 y los decretos legislativos 560, 772 y 842 de 2020. Tiene como principales objetivos preservar la empresa, garantizar el pago del crédito y conservar el empleo. Sin embargo, los empresarios desconocen sus beneficios y consideran que “reorganizarse” es igual a “quebrar”, lo cual es interpretado como un sinónimo de fracaso, cuando realmente debe ser visto como una oportunidad.

Son momentos difíciles, donde hay que ser resilientes, pero donde sobre todo debe primar la capacidad para tomar decisiones inteligentes en el momento oportuno. Es vital que usted sepa determinar cuándo definitivamente necesita acogerse, o acoger a su empresa al régimen de insolvencia. Si está en esa situación, y en los presupuestos de admisión que determinan las normas, no lo dude, inténtelo.

LEANDRO ARIAS ROMERO

Contador Público de la Universidad de Cartagena, especialista en tributación de la Universidad Autónoma del Caribe, certificado internacionalmente por ICAEW en reportes financieros bajo estándares internacionales y por la Universidad del Norte y Ernst & Young en NIIF, con 12 años de experiencia como asesor contable y tributario en distintas empresas y en procesos concursales. Con formación en insolvencia de la Universidad Pontificia Javeriana , avalado por la Supersociedades. Promotor y liquidador de la Superintendencia de Sociedades y mediador en procesos de recuperación empresarial de la Cámara de Comercio de Cartagena.

EDUARDO ESPINOSA FACIOLINCE

Asesor en resolución de conflictos y negociación: médico de la Universidad del Rosario. Especialista en salud mental comunitaria en el Programa de la Organización Mundial de la Salud, Inglaterra, University Of Nottingham Medical School & The Institute of Psychiatry, London. Docente universitario. Miembro y vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la OMS. Exviceministro de Salud de Colombia, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, miembro de la Comisión de Paz de Colombia con las AUC. Interventor y liquidador de Emdisalud EPS.

