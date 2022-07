Refrigerantes naturales, elementos claves de la sostenibilidad

Al hablar de contaminación atmosférica, el tópico principal suele ser el impacto negativo que provocan las emisiones que resultan de la quema de combustibles fósiles, en actividades como el transporte y la producción de energía.

Sin embargo, esta problemática ambiental tiene otra arista importante: el efecto de los gases refrigerantes, usados para los sistemas como los aires acondicionado y la refrigeración industrial o comercial.

Algunos de los gases refrigerantes más usados son los clorofluorocarbonos (CFC), que afectan la capa de ozono; los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) e hidrofluorocarbonos (HFC) que influyen en el calentamiento global.

Acuerdos internacionales como el Convenio de Viena (1985), el Protocolo de Montreal (1989) y la Enmienda de Kigali (2016) avalan la importancia de la transición hacia gases naturales, teniendo en cuenta el deterioro de la capa de ozono, el calentamiento global y la contaminación ambiental.

A partir de estos acuerdos, se han emitido normas, restricciones y sanciones para regular el uso de los gases contaminantes en los países que se han adherido a las medidas, sin embargo estas se han traducido en el aumento crítico en el costo de los mismos.

La alternativa natural

La alternativa para mitigar el efecto de los sistemas refrigerantes en el planeta, es hacer la transición a los gases refrigerantes naturales como el dióxido de carbono, el propano y el amoniaco, los cuales tienen un impacto mínimo sobre el planeta y se han convertido en elementos indispensables para hacer sostenible la refrigeración comercial y los sistemas de aire acondicionado.

Estos gases refrigerantes ya se encuentran en la naturaleza, no requieren ningún tipo de creación química y por ende, no generan alteraciones o fenómenos que afecten su entorno, al ser bajas en sustancias agotadoras de la capa de ozono y potencial de calentamiento atmosférico; por eso, al ser liberados no contribuyen al cambio climático. Además, en términos de costo, son significativamente más económicos, comparados con los gases refrigerantes tradicionales.

Costoeficientes y sostenibles

En la actualidad, los refrigerantes más utilizados en la industria de la refrigeración: amoniaco dióxido de carbono y los hidrocarburos.

• Dióxido de Carbono CO2 - R744: este gas cuenta con grandes propiedades como refrigerante y desde inicios del siglo XX es implementado en países europeos y en Japón. Es reconocido por sus propiedades, por lo que es usado en cadenas de supermercados y en el transporte de productos refrigerados.

• Propano – R290: se usa en diversas soluciones de refrigeración, demostrando su efectividad en territorios con alta temperatura, rentabilidad y reducción de costos de inversión.

• Amoniaco – R717: goza de la capacidad de adaptarse a equipos de refrigeración tanto nuevos como antiguos. Al ser liberado, no afecta la capa de ozono ni la atmósfera, por ende no es dañino y no se relaciona con el calentamiento global; además es biodegradable lo que implica que desaparece en pocos días.

Así es la transición a los gases naturales

La compañía internacional GreenYellow, que acompaña a empresas en sus proyectos de transformación energética, le apuesta a transición de refrigerantes con su nueva línea de negocio Servicios Energéticos Ecoeficientes.

La transición a estos gases requiere de procesos especializados y modificaciones inteligentes a los equipos en operación, por eso, GreenYellow se encarga del acompañamiento técnico especializado. Esta compañía financia, instala y se encarga del mantenimiento de la transición de equipos de refrigeración, sin que el cliente disponga de una inversión inicial.

Caso de éxito

En su experiencia de transición hacia los gases refrigerantes naturales, GreenYellow cuenta con diversos casos notorios, como el trabajo realizado para CEDI Latam del Grupo Éxito, proyecto que requirió de diferentes estudios de ingeniería , equipos tecnológicos de última generación y un sistema de refrigeración a base gases como el amoniaco R717 y el dióxido de carbono CO2 - R744.

Este servicio, GreenYellow lo prestara durante 15 años contando con mantenimiento y garantía extendida para los equipos. Adicionalmente, la compañía complementa las acciones de sostenibilidad de Grupo Éxito con la instalación y puesta en marcha de una planta solar de 1.6 MWp.

En este caso, el cliente no necesitó inversión inicial, ya genera ahorro energético evidente y está disminuyendo su huella de carbono.