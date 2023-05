Ella era Erika Aponte, víctima de feminicidio en el centro comercial Unicentro

A través de sus redes sociales, Erika había publicado fotografías de su hijo de 8 años, el pequeño también era hijo de su verdugo. La pareja mantuvo una relación de once años que, al parecer, terminó recientemente.

El feminicidio ocurrió aproximadamente a las 5:15 de la tarde del domingo, cuando Christian Camilo Rincón Díaz llegó al establecimiento donde trabajaba Erika, su ex. Tras una discusión y sin importar que ella le suplicó que no la asesinara, él le disparó en la cabeza. Acto seguido, el agresor se autolesionó con un disparo y fue trasladado en estado crítico a la Clínica Santa Fe, donde falleció en las primeras horas del lunes. Lea también: Bogotá: discute con su pareja, la asesina y luego se dispara

May 15 - 14:53

Famosa actriz limpió apartamentos en EE. UU. tras no ser contratada

Famosa actriz limpió apartamentos en EE. UU. tras no ser contratada

May 15 - 15:42

The Weeknd cambió su nombre artístico ¿cómo se llama ahora?

The Weeknd cambió su nombre artístico ¿cómo se llama ahora?

May 15 - 15:42

The Weeknd cambió su nombre artístico ¿cómo se llama ahora?

The Weeknd cambió su nombre artístico ¿cómo se llama ahora?

Según la personería de Bogotá, Erika Aponte Lugo había informado de la situación de violencia que sufría mediante una “Llamada de vida” el pasado jueves 11 de mayo. Se le habían otorgado medidas de protección provisionales y se había solicitado acompañamiento y resguardo al Comando de Policía de Soacha.

No obstante, estas medidas no se llevaron a cabo. La Personería expresó su rechazo a los actos violentos contra las mujeres y exhortó a las autoridades competentes a investigar las razones por las cuales no se implementaron las acciones necesarias para evitar esta trágica consecuencia. Asimismo, se comprometió a monitorear el cumplimiento de las medidas de protección establecidas para la señora Erika Aponte. Le puede interesar: Última hora: murió hombre que asesinó a mujer en centro comercial de Bogotá