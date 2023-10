‘En agosto nos vemos’ Se publica novela póstuma de Gabriel García Márquez

Recuerdo haber leído la breve, bella e inconclusa novela ‘En agosto nos vemos’ del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez que se publicará como novela inédita y póstuma el 6 de marzo de 2024, por Random House, en todos los países de habla española. Para ser exactos no es inédita, porque el escritor que cumpliría 97 años en marzo 6 de 2024, publicó algunos de los relatos que integran esta novela fragmentada en cinco momentos, y cuyo autor leyó avances en 1999 en Casa de América en Madrid. No alcanzó a terminarla. Amparo Grisales es blanco de críticas: “insulta a los participantes de Yo me llamo”

Uno de ellos es ‘La noche del eclipse’, pero incluso así, cada capítulo es una historia de amor efímero y posee una bella unidad, y los textos están enlazados por el aura enigmática de un ritual fúnebre que se cumple a lo largo de diez años, cada 16 de agosto, en la que su protagonista Ana Magdalena Bach, de 52 años, casada y madre de dos hijos, le lleva flores a la tumba de su madre enterrada en una isla del Caribe, y se sienta al pie de la tumba a contarle sus aventuras amorosas y sexuales. Ana Magdalena viaja siempre para esa fecha para cumplir su ceremonia, se aloja en un hotel, y en uno de sus viajes, conoce en el bar del hotel a un hombre que la corteja y terminan haciendo el amor en la habitación del hotel. Al despertar, la mujer descubre que el hombre se ha ido sin avisar, y solo ha dejado sobre la mesita de noche un ejemplar de la novela ‘Drácula’ de Bram Stoker, con un grueso billete de dólares dentro. La mujer desconcertada no sabe el nombre del hombre con el que hizo el amor, y se siente aún más desconcertada al ver el billete dentro del libro.

La novela de GGM, de 150 páginas, tiene una gracia y un esplendor estético superior a la que se consideraba su última novela ‘Memorias de mis putas tristes’. Hubo años de indecisión por parte de sus herederos, que no se atrevían a publicarla, pero lectores críticos como el escritor Gustavo Arango propuso que se editara, y lo sustentó con un ensayo magistral. La novela está desde 2014 en los archivos en el Centro Harry Ramson de Austin (Texas), pero la novedad es que se publica por primera vez como libro, con una hermosa portada del artista español David de las Heras, que reveló Penguin Random House, en la Feria del Libro de Frankfurt.