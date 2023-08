Arrestaron a hombre que se cortó y atacó a un auxiliar de vuelo

Un hombre a bordo de un vuelo de Delta Air Lines que acababa de aterrizar en Nueva Orleans se cortó y atacó a una auxiliar de vuelo hasta que otros pasajeros lo dominaron.

Los pasajeros retuvieron al hombre de 39 años hasta que la policía abordó el avión y lo arrestó, dijo el capitán Jason Rivarde al diario The Times-Picayune/ The New Orleans Advocate. Lea aquí: Video: una mujer tuvo extraño comportamiento en avión: “es un exorcismo”

No estaba claro qué motivó el acceso de furia del miércoles por la tarde cuando el vuelo de Delta 2432 proveniente de Atlanta aterrizó en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong.