Balean multitud tras festival por el 4 de julio; hay 3 muertos y 8 heridos

De momento no se han realizado arrestos ni se ha identificado a alguno de los sospechosos de abrir fuego a las 11:47 de la noche del lunes en el vecindario de Como, en Forth Worth, indicó la policía. Ninguno de los heridos es sospechoso de haber efectuado el tiroteo, agregó. Lea aquí: Tiroteo en Filadelfia dejó 4 muertos y al menos 8 heridos

Paul Willis, de 18 años, se encontraba entre los fallecidos, según declaró su madre, Ka’Desha Weatherly, al diario The Dallas Morning News. Weatherly le dijo al periódico que, tras oír lo que parecían 100 disparos el lunes por la noche, empezó a correr calle abajo en busca de su hijo y sus sobrinos. Encontró a sus sobrinos, pero no a su hijo. Dijo que no se percató de que pasó corriendo junto a su cuerpo.

Cynthia Santos, de 22 años, también fue asesinada, según la oficina del forense del condado Tarrant, que informó que había fallecido en un hospital el martes en la madrugada.

La alcaldesa de Fort Worth, Mattie Parker, dijo estar “devastada” por la noticia del tiroteo. Lea aquí: Tiroteo en medio de fiesta dejó a 2 muertos y 28 heridos