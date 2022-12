Benedicto XVI: 10 hechos de una vida dedicada a la Iglesia

En agosto de ese 2005, el Papa Benedicto XVI viajó a la ciudad alemana de Colonia, para la Jornada Mundial de la Juventud católica. Millones lo aclamaron como una estrella pop. Pero esa algarabía no le agradaba. Con un gesto hizo callar a la multitud para seguir celebrando la misa.

Si bien Benedicto XVI parecía tímido, el encuentro con las multitudes fue parte sobresaliente de su pontificado. Pero nunca perdió su manera un tanto rígida. Se lo consideraba un intelectual conservador. No obstante, se convirtió en ídolo de los jóvenes.

El Pontificado de Benedicto XVI también es relacionado con el lento esclarecimiento de casos de abuso sexual perpetrado por sacerdotes. El Papa endureció las normas para la formación de religiosos, pero sus críticos le reprochan no haber hecho lo suficiente para esclarecer los casos que se dieron a conocer desde 2010.

Iglesia sin equidad de género

El sacerdocio está vedado a las mujeres enla Iglesia católica Benedicto XVI se mantuvo férreamente a esa regla, al igual qu la del celibato sacerdotal. También persistió en el rechazo al uso de preservativos. Una y otra vez hubo protestas contra la anticuada visión que el papa tenía del papel de la mujer, como esta de activistas de la organización ucraniana FEMEN, en la Plaza de San Pedro.

Irritación en el mundo islámico

En el carnaval de Maguncia de 2007, un carro alegórico mostró a Benedicto en su papamóvil, a punto de estrellarse contra una mezquita. El motivo fueron declaraciones del Pontífice, que había citado al emperador bizantino Manuel II Paleólogo diciendo que el profeta Mahoma solo había traído cosas “malas e inhumanas”. Tales palabras desataron indignación en el mundo islámico.

Decisión histórica

En febrero de 2017, Benedicto XVI renunció a sus funciones de Papa y obispo de Roma, por razones de salud y de edad. Esa fue considerada la decisión más espectacular de su pontificado. La última renuncia de un Papa se había producido hacía más de siete siglos: Celestino V dejó voluntariamente el cargo en 1294. BenedictoXVI se convirtió en “papa emérito”.

Dos Papas

Tras su renuncia en 2013, Benedicto aseguró que no intervendría en el quehacer de su sucesor, Francisco. Pero no guardó silencio del todo. A comienzos de 2020 publicó un libro en el que hizo un vehemente alegato contra la flexibilización de la norma del celibato. Previamente, Francisco no había descartado categóricamente la ordenación de hombres casados, debido a la escasez de sacerdotes.