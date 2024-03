Caída de un dron ruso causó cuatro muertes en Ucrania

El incidente no causó víctimas mortales, pero tres personas sufrieron una “reacción de estrés agudo”, apuntó.

La web noticiosa Mash indicó que el edificio fue alcanzado por un dron ucraniano, pero The Associated Press no pudo verificar esa información.

El medio publicó videos que parecían mostrar el momento del impacto, con un potente destello de luz que envolvió uno de los laterales de la estructura y fragmentos de escombros volando por los aires. Otro video mostró cómo se activaron las alarmas de los autos. Lea aquí: Putin: envío de tropas a Ucrania causaría un conflicto nuclear mundial