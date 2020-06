Colombo-venezolana pide SOS para volver a ver a su padre

Esta colombo-venezolana, quien es publicista de profesión y trabajaba para la compañía Leo Burnett y también como voluntaria de la ONU, para el capítulo de la ONU mujer, en Chicago como directora de Marketing está desesperada porque no tiene repuesta por parte de los consulados, en estos tiempos de pandemia COVID-19.

“Llevo varias semanas escribiendo y lo único que tengo son mails con respuestas programados, estoy desesperada, porque no tengo una interlocución directa, para saber cuándo puedo volver a Colombia y ver a mi padre con vida estar junto a él a ver si se da el milagro de que siga más tiempo con nosotros o lo que Dios quiera” relata la joven mujer de 29 años.

Aunque Mariana Isabel nació en Venezuela, por temas laborales de su padre hace casi 30 años, tanto su papá como mamá son oriundos de la ciudades, de Villavicencio y Cali, respectivamente. Ella ahora le ruega el Gobierno nacional como colombiana que también es, (tiene pasaporte colombiano) reunirse con su padre y estar con él en estos momentos cruciales.

“Mi papá tiene cáncer, hace tres semanas tuvo una recaída muy fuerte, está hospitalizado. Necesita alguien con él que lo ayude a recuperarse y alguien que esté con él pues se ha deteriorado mucho en solo días, hasta para ir al baño necesita ayuda. Mi impotencia por estar acá sin hacer nada no es normal. No sé qué más hacer”, comentó Mariana

La publicista dijo además que “llevó cinco años viviendo acá (EEUU), todos los días hablamos por la mañana y hace dos semanas perdió la voz, no podemos hablar, el solo escucha lo que le digo, las enfermeras me dicen que sonríe o le brotan lágrimas de los ojos, o mueve las manos, sólo pido que me prioricen por una razón humanitaria, la salud de mi padre”.

Mariana Isabel está muy afligida por esta situación, y sobretodo, porque el pasado 15 de junio su padre cumplió años 68 años y tampoco pudo estar con él, y tampoco pudo escuchar su voz, lo único que quiere volver a Colombia, quiere volver a casa y estar al lado de su progenitor del hombre que le dio la vida y verlo por última a vez, o como dice ella “Dios les haga el milagro”.