Consejo de Seguridad de la ONU no logra acuerdo de membresía para Palestina

El Consejo de Seguridad de la ONU sigue sin consensuar una postura común sobre la petición de Palestina de convertirse en estado miembro de pleno derecho (y no mero observador) de la ONU.

La presidenta rotatoria del Consejo de Seguridad, la maltesa Vanessa Frazier, dijo hoy que el Comité de Adhesiones nombrado por el Consejo -donde se sientan representantes de sus quince miembros- no logra adoptar una postura común tras dos reuniones, una el lunes y otra hoy.

Frazier dijo que hay cinco países -que no identificó- que “quieren dar más tiempo al comité” aunque no existan “objeciones sobre las aptitudes de cualificación” de Palestina. No deje de leer: EE.UU. se pronuncia sobre reconocimiento de Palestina

Pero insistió en que existe “una mayoría” de países favorable a que Palestina entre como estado 194 de Naciones Unidas, tras un intento fallido en 2011 en este mismo sentido.