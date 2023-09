Corte de Brasil inició discusión sobre la despenalización del aborto

En la actualidad, el aborto voluntario se considera un delito en Brasil, con penas de hasta cuatro años de prisión, y solo se permite en casos de riesgo para la vida de la madre, anencefalia fetal o cuando el embarazo es resultado de una violación. Lea aquí: Nuevamente se suspendió juicio de Odebrecht en Panamá: no hay fecha de inicio

El tribunal debe acordar una fecha para llevar el caso al pleno de la corte, y los otros 10 jueces aún deben emitir sus opiniones.

Si el STF logra la mayoría para despenalizar el aborto, las mujeres y los médicos que participen en abortos dentro de las primeras 12 semanas de gestación no enfrentarán procesos penales. No obstante, esto no implica que el sistema de salud público deba ofrecer este procedimiento.