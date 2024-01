Donald Trump busca victoria en Nueva Hampshire, ¿lo logrará?

El candidato republicano a la presidencia, la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley (centro), el gobernador de New Hampshire, Chris Sununu (izquierdo), y el retirado. General Don Bolduc (R). //EFE

En los primeros resultados publicados la mañana del martes, los seis votantes registrados de la pequeña localidad de Dixiville Notch votaron por Haley y no por Trump. Esta ciudad vacacional es la única de Nueva Hampshire que este año decidió votar a medianoche.

Alistan los puestos de votación en New Hampshire. //EFE

Los aliados de Trump ya presionan a Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, para que abandone la contienda antes de las primarias en ese estado el 24 de febrero. Estos llamados se intensificarán si el expresidente gana fácilmente en Nueva Hampshire tras su triunfo con 30 puntos en los caucus de Iowa. Haley terminó en tercer lugar en ese estado, detrás del gobernador de Florida Ron DeSantis, quien abandonó la campaña el domingo.

Si Haley abandona la contienda después de la votación del martes, esto decidiría efectivamente la elección primaria republicana en su segunda parada, mucho antes de que la gran mayoría de los votantes republicanos de todo el país hayan podido votar. Haley insistió la mañana del martes que Nueva Hampshire no será su última ronda. Lea aquí: Posponen juicio por difamación de Donald Trump, ¿a qué se debe?

“Vamos a Carolina del Sur”, declaró a la prensa. “Este siempre ha sido un maratón. Nunca ha sido una carrera corta”. Observó que ha sobrevivido más tiempo que otros candidatos. “No llegué aquí por suerte”, dijo. “Llegué aquí porque he trabajado más y he sido más inteligente que el resto. Así que voy a competir contra Donald Trump, y no voy a hablar de ningún obituario”.