El papel crucial del papa Francisco en la guerra entre Israel y Palestina

“Ellos sufren mucho y he sentido cómo ambos sufren: las guerras hacen esto, pero aquí hemos ido más allá de las guerras, esto no es hacer la guerra, esto es terrorismo”, afirmó el Papa Francisco al término de las audiencias, que precedieron a la habitual audiencia general de los miércoles. Lea: ¿De qué hablaron Javier Milei y el Papa Francisco por teléfono?

Tras las reuniones, el Sumo Pontífice expresó su profundo pesar por el sufrimiento de ambas partes, calificando los eventos en curso como actos de terrorismo más allá de simples conflictos bélicos. Lea: Netanyahu señala que liberación de rehenes no frena objetivo de acabar con Hamás

La Embajada de Israel informó que las familias de los secuestrados pidieron al Papa un “llamamiento claro” para la liberación de todos los rehenes. Al término de la reunión, Francisco se comprometió a hacer todo lo posible para contribuir a la resolución del conflicto.

Uno de los participantes en la reunión, Yuval Danzig, compartió su experiencia: “Cuando comencé a contar la historia de mi padre, el Papa me detuvo y me señaló que había oído hablar de mi padre y de su trabajo. Después de eso no pude seguir hablando”. Danzig es hijo de uno de los secuestrados, un hombre de 75 años. Lea: Acuerdo entre Israel y Hamás: tregua y liberación de rehenes

El embajador de Israel ante la Santa Sede, Rafael Schutz, destacó que este encuentro se enmarca en los esfuerzos del Ministerio de Relaciones Exteriores para mantener el tema en la agenda mundial. Se espera que las declaraciones del Papa, como líder espiritual de aproximadamente 1.300 millones de creyentes, tengan una resonancia internacional en la urgencia de liberar a los secuestrados.

Durante la audiencia general, Francisco renovó su llamamiento a la paz, extendiéndolo a Ucrania, Israel y Palestina. “No olvidemos perseverar en la oración por todos aquellos que sufren las guerras en muchas partes del mundo”, concluyó el Papa, reiterando su compromiso con la causa humanitaria sobre una base religiosa.