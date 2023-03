Esposa de periodista asesinado planea tener un hijo con él: ¿es posible?

Novia del periodista asesinado planea tener un hijo con él a través de in vitro

Casey Fite ha revelado a los medios de comunicación que planea tener un hijo de Dylan Lyons, su prometido, aún después de que este falleciera. Según le contó la joven a The New York Times, tras el homicidio ella, estaba sentada con su suegra, Beth Lyons, en la cocina procesando el hecho de que el periodista no volvería a casa.

Beth dijo que la idea le vino casi como un mensaje de su hijo: ¿y si fuera posible guardar parte de su esperma para que Fite aún pudiera tener a sus hijos?