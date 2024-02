Hutíes cifran en 300 los ataques de EE.UU. y R.Unido en su territorio

Cada ataque está grabado en las mentes y los corazones de 40 millones de yemeníes. EE.UU. no puede escapar de él, no puede escapar de él”

Husain al Ezzi (Viceministro de Exteriores de los hutíes)

“Tanto EE.UU. como Reino Unido deben estar preparados para rendir cuentas. Deben pagar un alto precio”, recalcó Al Ezzi, y acusó a Washington de ser “la única amenaza a la navegación marítima” por “militarizar el mar Rojo”.

El responsable hutí insistió en que “las agresiones” estadounidenses, o las que ese país lleva a cabo de forma separada, “contra Yemen, nunca afectará nuestra firme posición a favor de Gaza y Palestina”.

“EE.UU. debería desesperarse de esto, porque no importa lo que haga, no importa cuántos ataques, no importa cuántos bombardeos (...) nunca abandonaremos Gaza”, insistió. Lea aquí: Irán amenaza con “responder con contundencia” a cualquier ataque de EE. UU.

Al Azzi también aseguró que los hutíes seguirán adelante con su plan de impedir la navegación en el mar Rojo de todos los barcos israelíes o vinculados con Israel, algo que calificó como “medida temporal hasta que termine la agresión (israelí) contra Gaza y se abran los cruces para el paso de alimentos y medicinas” al enclave palestino.

Los hutíes, un grupo considerado terrorista por Washington, han perpetrado decenas de ataques contra buques comerciales en el mar Rojo, por donde navega alrededor del 15 % del comercio marítimo mundial, como respuesta a la ofensiva que Israel lleva a cabo sobre la Franja de Gaza, lo que llevó a varias navieras internacionales a evitar navegar en esa importante vía marítima.