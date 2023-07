¡Increíble! Hombre se enteró en su boda que su prometida tenía 4 hijos

“Cuatro años y ella recién me lo dice. Ella me acaba de decir que tiene cuatro hijos. Recién me lo está diciendo”, expresó el hombre, en medio de su indignación, mientras la mujer seguía en el suelo.

Los usuarios de internet llegaron a varias conclusiones, como cuestionar por qué no revelar el número de hijos en la primera cita y si podría haber más secretos entre esa pareja nigeriana. Varios usuarios de TikTok estuvieron de acuerdo con el individuo en poner fin a la unión e incluso afirmaron que no lo culpaban por su determinación. Le puede interesar: Video: hombre atropelló intencionalmente a 7 personas

“La mejor decisión del hombre. Solito le va mejor”; “Si ella puede mantener eso en secreto, hay más que aún esconde”; “Si la historia es cierta, no culpo al joven en absoluto...”; “¿Por qué no le dijo en su primera cita?”; “¿Por qué no se lo dice al hombre antes de la boda? Ella es una jugadora, pero le pido a Dios que le muestre misericordia”; ”¿Por qué no confía en él? Dios mío, es una gran vergüenza”.



Lo sucedido en Nigeria trae a la memoria un incidente similar en Kuwait (Oriente Medio) que llegó a ser reconocido como uno de los matrimonios más breves (menos de cinco minutos), aunque la razón fue diferente: no se debió a ningún secreto, sino a la burla que sufrió la novia por parte de su pareja después de tropezar y caer.

La falta de “apoyo” por parte del novio para superar ese momento “vergonzoso” llevó a que la mujer diera marcha atrás en su intención de formar una familia con él y solicitara al juez la anulación de ese vínculo. “Un matrimonio sin respeto es un fracaso”, fue uno de los comentarios que se difundieron en las redes sociales.