Joven colombiano asesinó a mujer trans en Australia: recibirá 10 años de cárcel

Héctor Valencia, quien es estudiante, fue condenado este viernes a diez años de cárcel por el homicidio involuntario de una trabajadora sexual transgénero en un incidente ocurrido en enero de 2020 en Sídney, Australia, le confirmaron a EFE fuentes judiciales.

Un joven colombiano había contratado los servicios sexuales de McRae, una mujer trans de Australia por cien dólares. No obstante, desconocía que se trataba de una trabajadora transgénero. Tras quedar enceguecido por la ira, le quitó la vida.

Lo que se sabe del crimen y de Héctor Valencia

De acuerdo con las confirmaciones de las autoridades, Héctor Valencia le envió un mensaje de texto a un amigo dos días después de dejar muerta a McRae diciendo: “Creo que maté a una p**a”, y huyó del país antes de que finalmente lo arrestaran en Aruba y lo extraditaran a Australia para enfrentar la justicia.

Tras ser capturado, Valencia admitió haber agredido y matado a la Sra. McRae, pero argumentó que no tenía la intención de hacerlo, pues todo se trató de defensa propia. Sin embargo, el juez rechazó el argumento de Valencia y dijo que él fue quien inició la violencia. Sin embargo, también dijo que el ataque no fue premeditado ni planeado y que no se pudo encontrar nada más allá de una duda razonable que estaba motivado por prejuicios cuando la estranguló hasta la muerte.

El cuerpo en descomposición de la mujer fue encontrado en el piso de su habitación cubierto con un edredón, con una almohada sobre su cabeza, parte del cable de una lámpara sobre su cuello y un perservativo usado cerca.

Héctor Valencia habría sido parte del Ejército de Colombia antes de viajar a Australia.