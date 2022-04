La reina Isabel II confiesa sentirse exhausta tras su infección de COVID-19

“Me alegro de que estéis mejorando... Le deja a uno muy cansado y agotado, ¿verdad? Esta horrible pandemia. No es un resultado agradable”, expresó la reina a Asef Hussain, antiguo paciente de la COVID-19, y a su esposa Shamina.

Asef Hussain era el tercer miembro de su familia que ingresaba en el hospital con coronavirus tras enfermar a finales de diciembre de 2020. Su hermano murió primero y luego su padre, que falleció mientras Asef Hussain estaba conectado a un respirador.

“Recuerdo que una mañana me desperté y me resultaba muy difícil respirar”, explicó Hussain a la reina de Reino Unido. “Recuerdo haber despertado a mi mujer diciendo que sentía que no había oxígeno en la habitación. Recuerdo que saqué la cabeza por la ventana, tratando de respirar, tratando de conseguir ese oxígeno extra”, detalló.

Por su parte, Shamina Hussain dijo a la reina en un momento dado que había 500 amigos y familiares de todo el mundo en una llamada de Zoom rezando por su marido, y la monarca aligeró el ambiente e hizo sonreír a la pareja cuando preguntó: “¿Así que tienes una familia numerosa, o una gran influencia en la gente?”.

La cuestión de que las familias y los amigos no puedan visitar a sus seres queridos que están siendo tratados en el hospital se discutió varias veces durante la videollamada de la reina con el personal del hospital, y en un momento dado dijo: “Por supuesto que no poder ver a tu familiar es muy duro”.