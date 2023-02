Las revelaciones de la Policía de Londres sobre el caso de Madeleine McCann

A pesar de que la chica ha ganado mucha fama en Instagram, llegando a más de un millón de seguidores, la Policía Metropolitana de Londres, Scotland Yard, no ha dado por valido los argumentos que Wendel expone.

La Policía de Metropolitana de Londres aseguró que tiene varios motivos para no creer a Wendel, por lo cual no ven necesario realizar la prueba de ADN que demuestre realmente que es Madelein McCann. El argumento principal que sostiene es que McCann habría muerto el mismo día de su desaparición, por lo que descartan casi de manera contundente esta teoría.

Otro dato al que apuntan es que a día de hoy, McCann tendría 19 años, en caso de que aun se encuentre con vida, y no 21 años como tiene Julia Wendel. La chica polaca afirma que no ha podido conseguir su registro de nacimiento, por lo que los 21 años que esta posee podrían no ser su edad verdadera.

Finalmente, Scotland Yard, aplicó el uso de la tecnología y empleando el envejecimiento digital, arrojando esto que los rasgos físicos no concuerdan del todo en sus respectivas edades actuales.

Las pruebas que expone Wendel

1. Expresiones faciales: Wendel afirma tener expresiones faciales muy parecidas a las de McCann en su niñez.