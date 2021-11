Maduro llama a respetar los resultados electorales de este domingo

Nicolás Maduro, presidente venezolano.

VENEZUELA SIN DUALIDAD

Durante su intervención, Maduro denunció que en 2019 “se pretendió una dualidad de poder” en Venezuela en referencia a la proclamación del entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó, como mandatario interino, una decisión que contó con el respaldo de varios países.

“Se pretendió con mucha fuerza en la era (del expresidente de EE. UU. Donald) Trump una dualidad de poder presidencial, pero, al pasar de los días (...) todo llegó a donde tenía que llegar, a la verdad. En Venezuela hay un solo presidente constitucional”, dijo.

A su juicio, también se pretendió “una dualidad parlamentaria” tras los comicios legislativos de 2020 que llevaron a la elección de una nueva Asamblea Nacional (AN).

Guaidó y un reducido número de exdiputados rechazaron dicha elección y mantienen las reuniones de una comisión delegada, figura utilizada para periodos muy determinados y cortos de la AN, como una prórroga del anterior Parlamento.

El jefe de Estado no mencionó, no obstante, que durante el mandato de la anterior AN, de amplia mayoría opositora, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que fue compuesta solo por chavistas, funcionó en paralelo al Parlamento y que, de facto, asumió buena parte de las funciones del Legislativo.