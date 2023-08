Milei: ¿por qué un “loco” puede ser el próximo presidente de Argentina?

Poner fin a la salud gratis; prohibición del aborto, aunque la mujer haya sido violada; que los argentinos porten armas al mejor estilo del Viejo Oeste; la negación del cambio climático, como “un discurso de izquierdistas fanáticos”; controlar al periodismo; y que cada quien es libre de pagar por sexo y de vender sus órganos, son parte del menú de propuestas con las que Milei se presenta sin ruborizarse y que a un país no parece preocupar.

A propósito de ministerios, Javier Milei, si llega a ser presidente, prometió “que encendería una motosierra y eliminaría de un tajo once ministerios” como el de Educación, el de Hacienda, el de la Mujer, el de Salud, el de Igualdad, el de Cultura y el de Ciencia, pues, según su concepto, “son instituciones turras (ruines) que malgastan el erario con burocracia y adoctrinan a la gente”. Se hizo famoso en internet un vídeo en el que despega ministerios de un tablero acrílico. Todo el mundo debe verlo, no se lo puede perder nadie.

A Milei lo apodan ‘el Loco’. Juró romper relaciones con Brasil y China, pues “no hace pactos con ‘comunistas’” y sí con Israel y Estados Unidos. Pondría dinamita en el Banco Central de Argentina para que sus máquinas no emitan más pesos y así dolarizar completamente la economía para combatir la súper inflación. Sí. Si no conocía antes a Milei y llegó a este punto del texto totalmente sorprendido de que esto no sea ficción, una distopía o una mamadera de gallo, pues a continuación unas posibles explicaciones de su irrupción.