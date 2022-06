No puede abortar, está en peligro y espera que su bebé muera, ¿por qué?

“Aquí estamos sentados creyendo que si comienza el parto, el hospital se activará. Si el corazón del bebé para, nos ayudan con eso. Pero más allá de eso, no harán nada”.

“Con la hemorragia y la separación de la placenta del útero, con la membrana totalmente rota y el cordón umbilical del bebé sobresaliendo de su cérvix, Andrea está en un riesgo altísimo de infección y todo se podría prevenir”.

“El bebé no puede sobrevivir, no hay nada que se pueda hacer para cambiar eso. La queríamos, aún la queremos, la amamos, quisiéramos que sobreviviera, pero no lo va a hacer. Y no solo estamos en un punto en el que estamos perdiendo a una hija a la que queríamos, sino que el hospital está prolongando la exposición de Andrea a riesgos”, agrega Jay.

La única esperanza que albergan en estos momentos, es que su seguro de viajes de Reino Unido les colabore con una evacuación de emergencia, ya que en 2017 ocurrió la misma situación con una turista y esta tuvo que ser trasladada hasta Francia para realizarse un aborto de emergencia, lo cual no se contempla siquiera como una opción en Malta.