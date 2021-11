Palestinos denuncian spyware israelí en celulares

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino dijo el jueves que ha detectado un programa espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group en los teléfonos de tres altos funcionarios, y acusó a Israel de utilizar dicho programa de grado militar, denominado Pegasus, para espiarlos.

En tanto, la empresa israelí reconoció que había cancelado el nombramiento de su nuevo director general tras las acusaciones de Estados Unidos de que su software de espionaje ha sido utilizado por gobiernos represivos de todo el mundo.

El anuncio del jueves por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores marcó la primera vez que los funcionarios palestinos afirman que el software NSO fue utilizado para espiarlos.

A principios de esta semana se detectó el software en los teléfonos de seis activistas palestinos de derechos humanos, tres de los cuales trabajaban para organizaciones de la sociedad civil que Israel ha calificado de manera controvertida como grupos terroristas.

El software espía puede instalarse en secreto sin que la víctima realice ninguna acción y da acceso completo a su teléfono, incluidas las comunicaciones en tiempo real.

Las autoridades israelíes no respondieron a solicitudes de comentarios. NSO Group se negó a comentar sobre estas acusaciones concretas, y dijo que no hace públicos los nombres de sus clientes y que no dispone de información sobre las personas en las que se utiliza.

Ahmed al-Deek, viceministro palestino de Asuntos Políticos, dijo que una “institución profesional palestina” inspeccionó varios teléfonos y detectó Pegasus en tres de ellos.

No quedó claro si los resultados fueron verificados por investigadores externos.

El hackeo de los teléfonos de los activistas fue verificado de forma independiente por especialistas en seguridad del Citizen Lab de la Universidad de Toronto y por Amnistía Internacional.