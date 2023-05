Polémico libro infantil en colegio: Winnie The Pooh da ayudas en caso de tiroteos

El libro se llama Stay Safe y en su portada se lee: “correr, esconderse y pelear” acompañando a estas palabras está Winnie the Pooh ilustrado.

El libro se llama Stay Safe y en su portada se lee: “correr, esconderse y pelear” acompañando a estas palabras está Winnie the Pooh ilustrado.

El libro se entregó a los niños en las escuelas del área de Dallas. Sin discusión ni comentarios con los maestros o las familias lo recibieron, sin embargo, acerca del libro, una profesora le dijo a The Guardian que encontró el texto “terriblemente inquietante”.

“Si el peligro está cerca, no temas”, dice el libro. “Escóndete como lo hace Pooh hasta que aparezca la policía”, se lee en la historia.

Otro crítico del libro fue el gobernador de California, Gavin Newsom “Winnie the Pooh ahora les está enseñando a los niños de Texas sobre los tiradores activos porque los funcionarios electos no tienen el coraje de mantener a nuestros niños seguros y aprobar leyes de seguridad de armas de sentido común”, sostuvo.

Además de él, padres y maestros en el área de Dallas han expresado su alarma y preocupación por el libro llamado “Mantente a salvo”, producido por una firma consultora de aplicación de la ley en Houston.

Los creadores del libro aseguran que está en un lenguaje entendible para los niños, dentro de sus páginas se lee: “si es seguro escapar, deberíamos correr como conejo en lugar de quedarnos (...) si el peligro está cerca, no temas, ocultar como lo hace Pooh hasta que aparezca la Policía (...) si el peligro nos encuentra, no te quedes, huye. Si no podemos escapar, tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas”. Lea aquí: Atroz: una madre fue asesinada frente a seis menores en una escuela