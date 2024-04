¿Quién era Vielka Pulido, influencer violentamente asesinada en México?

En sus redes, Vielka había publicado un mes antes de su muerte una frase que ahora se relaciona con el trágico crimen. En Threads, publicó por última vez: “Los ángeles me cuidan, me tiran y no le atinan”.

La Fiscalía General del Estado de Puebla detalló que se avanza en la investigación por el doble homicidio. También informó que, a partir de los indicios, se presume el ataque habría estado dirigido principalmente para el novio de la mujer.

“La Fiscalía ha realizado diligencias como: el procesamiento del lugar del hecho; la necropsia a los cuerpos; y actos de investigación pertinentes para identificar a los responsables y la forma en que se cometió la agresión, que preliminarmente se advierte fue dirigida principalmente a la persona del sexo masculino”. Lea aquí: Conmoción por atroz abuso sexual contra niña, de 11 años, en hotel de Magangué