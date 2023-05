Ron DeSantis lanza campaña presidencial para elecciones de EE. UU. 2024

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg

“Si me nominan haré el trabajo”, prometió DeSantis en una charla seguida por más de 300.000 personas en la que prometió revertir las políticas migratorias de la Administración Biden, entre otras, y no se guardó indirectas contra Trump: “El gobierno no es entretenimiento. No se trata de construir una marca o señalar virtudes”.

El gobernador respondió también a la alerta de viaje a Florida que emitió el fin de semana la Asociación Nacional para el Progreso de Personas de Color (NAACP, en inglés), una advertencia que calificó de “artimaña política”.