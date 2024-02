Rusia se niega a devolver los cuerpos de víctimas de siniestro de avión: Ucrania

Kiev no ha confirmado ni desmentido que sus tropas derribaran el Il-76 y los reclamos de Rusia acerca del siniestro en el que habrían muerto prisioneros de guerra rivales no pudieron ser verificadas de forma independiente. Las autoridades ucranianas insisten en que Moscú no solicitó ningún tipo de seguridad en un tramo concreto del espacio aéreo, como ocurrió en anteriores canjes de presos.

En declaraciones a la agencia noticiosa estatal RIA Novosti el viernes, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que no recibieron ninguna petición de Ucrania para la repatriación de los cuerpos.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo el miércoles que su país no solo celebraría, sino que “insistiría” en una pesquisa internacional sobre el derribo del avión, que calificó de “delito” cometido por Ucrania.

Por su parte, Yusov indicó que algunos de los presos ucranianos que iban a participar en el canje el día del siniestro, estuvieron en el realizado el miércoles, cuando unos 2000 reos ucranianos regresaron al país.